Tras una gran convocatoria durante la primera jornada, este sábado, a partir de las 11.00, comienza el segundo día del San Pedro Country Music Festival, en el Pseo Público, con entrada libre y gratuita.

Con expectativas por las posibilidades de mejora en las condiciones climáticas, desde la organización recordaron que el festival “no se suspende ni se posterga” sino que el cronograma de artistas se adapta al clima.

"Estamos analizando el plan del día", dijeron desde la organización este sábado por la mañana, tras el temporal de lluvia y viento de la madrugada.

"La idea, revisando varios pronósticos, es avanzar con la programación, pero probablemente iniciando un poco más tarde", señalaron y pidieron "evitar entrar con vehículos a las zonas más comprometidas".

“El horario original de comienzo es a las 11.00, pero iremos informando si surge algún cambio”, destacaron.



Este sábado tocarán La Blue’s Ayres Band - Tumbleweed, a las 11.25 – The Reason, a las 11.50 – Los Bourbones, a las 12.15 – The Queen of Hearts & Los 4 de Copas, a las 12.40 – Gabriel Grätzer, a las 13.05 – Funkaster, a las 13.30 – Tributo a Johnny & June, a las 14.00.

Cincinato, a las 14.25 – Mila Barcala, a las 14.50 – Rodeos Honky-Tonk, a las 15.15 – Kurt’s Friend’s, a las 15.40 – Charlie Callthrop All Stars, a las 16.05 – Rock Idols, a las 16.30 – Billy La Rocka, a las 17.00 – Henry Donati & Southbound, a las 17.30.

Tennesse Country, a las 18.00 – Lustige Musikanten, a las 18.30 – Presumidos Country Music, a las 19.00 – Fernando Goin, a las 19.35 – Adrián Tigen, a las 20.10 – Fer Couto’s Wandering Souls, a las 20.45 – Johnny Tedesco, a las 21.20.

Hay stands, ferias de emprendedores y la tradicional cantina a cargo del club Independencia; además, la Municipalidad dispuso puntos de atención, en caso de ocurrir alguna emergencia.