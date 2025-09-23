Una multitud marchó este lunes por la tarde en la ciudad de Zárate para exigir justicia y pedir seguridad tras el asesinato de Eduardo Saúl de Francesco, jubilado civil de la Armada asesinado en esa ciudad.

El caso conmocionó al país y tiene un vínculo con San Pedro: uno de los detenidos es un expolicía empleado del área de Seguridad de Zárate que fue dado de baja de la Bonaerense tras el asalto en la carbonería donde fue asesinado el policía oriundo de Río Tala Osvaldo "Lalo" Cantero.

Durante la marcha, el sampedrino Damián Beltrán, que trabaja en Zárate, decidió prender su celular para grabar lo que ocurría y cubrió toda la marcha para La Opinión.

Su relato recorrió la marcha desde que partió, pasó por la casa velatoria donde despedían los restos de Saúl de Francesco y llegó hasta el Municipio, ubicado a media cuadra de la Comisaría, para terminar frente al Centro de Operaciones de la Secretaría de Seguridad municipal.

La cobertura de Damián participa en el Casting de Movileros promovido por La Opinión & Sin Galera tras transmitir con claridad lo que ocurrió durante la marcha.

