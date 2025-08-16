Este sábado, comenzamos el programa repasando todas las noticias de la semana: el juicio por el caso de Naiara Durán, la polémica por la Fiesta de la Ensaimada y Fiesta Popular Sampedrina, la agresión al periodista deportivo de La Opinión en la final de la Copa País, la búsqueda de paradero de Gerónimo Verón, el joven sampedrino desaparecido desde el lunes, entre otras noticias.

El móvil siguió la ruta de la ensaimada desde la Confitería Bonneti, donde hablamos con una de la encargadas que señaló que nadie les informó sobre la Fiesta Popular Sampedrina.

“Preparamos ensaimadas como para un fin de semana común, no sabíamos nada”, cometó.

En ese marco, llamamos a Fabián Bianchi, exdirector de Turismo que en cuya gestión, en 2011, se declaró para el año siguiente la Fiesta Nacional de la Ensaimada.

El exintendente de San Nicolás y actual a candidato a diputado por el partido Hechos, Manuel Passaglia llegó a la redacción de La Opinión con su candidato a concejal en Hechos San Pedro, Mauro Rasio.

“Somos distintos a todos los chantas de los políticos”, expresó.

Siguiendo con la ruta de la ensaimada, el móvil llegó a la Fiesta Popular Sampedrina, a buscar puestos de venta de ensaimada, ya que en medio de el conflicto con el municipio, el evento no cuenta con la presencia de la Agrupación Mallorca.

Tras el triunfo de la selección de San Pedro frente a Chacabuco en la final de la Copa País, hablamos con el capitán del equipo Ezequiel Báez Corradi.

Finalmente, regalamos las órdenes de compra en VVZ, bazar y regalos a quienes participaron en el concurso del Día del Niño: Florencia, Milagros, Gabriela y el suscriptor de La Opinión & Sin Galera, Pablo Cabrera ¡Felicidades para ellos!