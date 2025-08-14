Este domingo 17 de agosto es el Día del Niño, por eso en Sin Galera nos ponemos nostálgicos y queremos que nuestros suscriptores y oyentes recuerden momentos especiales de su infancia.

Ads

La consigna para participar es: ¿cuál fue el juguete favorito de tu infancia? Contanos la historia de ese juguete que hasta el día de hoy tiene un lugarcito especial en tu corazón.

Los premios para los ganadores son órdenes de compras por 50 mil pesos para gastar en lo que quieras en VVZ, bazar y regalos, en 25 de Mayo 828.

Ads

Para participar de nuestro concurso suscribite a La Opinión & Sin Galera en el siguiente link y responde la consigna al WhatsApp 3329 47 9958.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Anunciaremos al ganador este sábado 16 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.

Ads

Unite a la comunidad y participá por todos los premios y beneficios que tenemos preparados para los socios y suscriptores de La Opinión y LaGuíaClub.com

Puede interesarte