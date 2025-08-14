En los minutos finales del encuentro por la Copa País, que disputaron los Seleccionados de San Pedro y Chacabuco en la noche de este miércoles, el periodista de La Opinión & Sin Galera Augusto Azimonti fue víctima de agresiones.

Estaba por concluir el partido cuando se produjeron incidentes donde se encontraban los bancos de los suplentes, lugar en el que también se hallaba el enviado especial para cubrir la final regional de la Copa País, que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

En una contingencia del cotejo, un jugador de Chacabuco fue expulsado y al salir de la cancha pateó una pelota en dirección al banco sampedrino.

Esto generó una reyerta en la que intervinieron los jugadores suplentes, cuerpo técnico de ambos equipos y hasta dirigentes de la Liga local.

Allí se encontraba Augusto Azimonti, quien logró reflejar varios pasajes del hecho, hasta que fue víctima de una agresión inesperada.

El presidente de la Liga de Chacabuco intentó obstaculizar su tarea tapándole la cámara del teléfono celular, gritándole “pará, pará, dejá de boludear”, como si su función hubiese sido generadora del hecho o alimentara el ímpetu del momento.

Segundos después, un jugador suplente del equipo local le arrebató el celular para impedir que continuara grabando los disturbios que se generaron.

En ese momento Augusto estaba transmitiendo en vivo, relatando los acontecimientos como es habitual en la profesión que despliega asiduamente.

“Cuando faltaba un minuto para que termine el partido decidí hacer una transmisión en vivo mediante el Instagram de La Opinión Deportes, prácticamente pegado a los dos bancos de suplentes. En el momento que levanto la transmisión se da que expulsan a un jugador de Chacabuco, y cuando viene hacia donde estábamos nosotros, pega un pelotazo hacia el banco de San Pedro que por centímetros no me dio”, relató el periodista.

"Enfoco la situación, la cuento, con un poco de calentura, pero nunca faltando el respeto. Entonces aparece un dirigente de Chacabuco (era el presidente de la Liga), que en malos términos intentó impedir que siguiera registrando los instantes de un ambiente muy caliente”, agregó.

También contó que “el clima no era el mejor porque ya se habían registrado algunos altercados hasta que esto fue lo máximo, con empujones y escupitajos”.

Finalmente, Augusto Azimonti logró recuperar la herramienta esencial para su trabajo, el celular, a través del que pudo reflejar las diversas instancias del triunfo del Seleccionado de San Pedro, como el final y los festejos por la obtención del certamen.

Posteriormente, el Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedr emitió yun comunicado en el que repudió los ataques que sufrió el periodista de La Opinión.

Los colegas también cubrieron el episodio, que no sólo violenta la libertad de expresión sino que también vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesión periodística.