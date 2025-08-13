Finalizó en la sala de audiencias de los Tribunales de San Nicolás el juicio oral y público por el femicidio de Naiara Durán, la joven de 25 años que fue asesinada hace exactamente dos años, el 13 de agosto de 2023, jornada de las elecciones Primarias.

La Fiscalía n.° 7 que conduce María del Valle Viviani pidió penas de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck, acusado de femicidio; 20 años de cárcel para su pareja, Daiana Franco, por homicidio simple; y seis años para Mario Franco, padre de Daiana, acusado de encubrimiento agravado.

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal nicoleño se conocerá la semana que viene, todo indica que el miércoles al mediodía, momento en el que los jueces informarán si son culpables o no y la pena que les corresponde en caso de fallo condenatorio.

El juicio técnico —no por jurado ciudadano, que era una posibilidad— se desarrolló durante martes y miércoles en el Palacio de Tribunales de San Nicolás, con decenas de testigos que declararon.

Allegados a Naiara fueron al juicio con remeras con su rostro.

Este miércoles fue el turno de los acusados y en medio de la declaración de Francisco Vlaeminck los jueces desalojaron la sala luego de que en medio de su relato allegados a Naiara lo insultaran.

A la hora de los alegatos, Viviani puso de relieve que las pruebas reunidas en el expediente son suficientes para acreditar que a Naiara la mataron de siete puñaladas con un cuchillo y un destornillador dentro de la casa de Vlaeminck y Franco, donde agonizó por alrededor de siete horas.

El testimonio de los peritos de Policía Científica y de la Policía Federal que ratificaron que la presencia de rastros de sangre sólo podía ser humana y de varios días posteriores a la jornada del levantamiento de las pruebas también fue puesto de relieve por Viviani.

El diario El Norte publicó esta imagen desde la sala de audiencias. Foto: El Norte.

De la misma manera, fue relevante el relato de un testigo que contó que el día antes de que el cuerpo de Naiara aparezca flotando en el río en un tambor de 200 litros había cruzado a la isla a Francisco Vlaeminck y una hora más tarde hizo lo propio hacia el continente.

El testimonio de la policía que analizó las cámaras de seguridad que detectaron la moto en la que circulaba Naiara cuando llega a la casa de Primera Junta y Bottaro sin que haya registros de que saliera, así como las grabaciones que muestran ese domingo ir y venir varias veces al auto de Mario Franco también fuerelevantes.

Naiara Durán tenía 25 años.

En su alegado de defensa, el abogado Adolfo Suárez Erdaire procuró, al igual que a lo largo de todo el juicio, atacar los elementos probatorios que reunió Viviani y llevar a los jueces hacia la duda respecto de la contundencia de las pruebas en contra de sus defendidos.

Ahora, los integrantes del Tribunal se tomarán el tiempo de ley que tienen previsto para analizar todo el material revelado durante el juicio para dar a conocer su veredicto y, en caso de fallo condenatorio, la pena que será impuesta a los acusados.