La policía inició el protocolo oficial de búsqueda para dar con el paradero de Gerónimo Verón, de 21 años oriundo de San Pedro que desde el lunes no regresa a su casa.

Verón fue visto por última vez cuando junto a un amigo salió de su casa para ir a trabajar como vendedor ambulante en la localidad de Garín, partido de Escobar.

La mamá del joven radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría local tras no tener información de su hijo durante cuatro días.

Gerónimo Verón tiene tez blanca, pelo corto castaño, ojos marrones, mide 1.70 de estatura, tiene contextura delgada y tatuajes en ambos brazos.

Gerónimo Verón tiene 21 años.

Al momento de ausentarse vestía campera tipo rompeviento negra, pantalón de jean azulado, bufanda de lana color verde, zapatillas deportivas negras con suela blanca y gorra de visera de color beige, tal como en la foto que difundió la DDI.

Su mamá indicó que el joven tiene problemas de consumo de drogas. Por otro lado, afirmó que se fue sin su DNI y no utiliza redes sociales, ya que no tiene celular.

La Justicia pidió que quien tenga algún tipo de información sobre Gerónimo se comunique al 911. Interviene en la investigación la Fiscalía en turno.

