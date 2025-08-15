El anuncio de la Fiesta de la Ensaimada sin la participación de la Agrupación Mallorca despertó malestar en los lectores de La Opinión. Para quienes que se expresaron, resulta tan irrisorio como inadmisible que uno de los mayores y tradicionales eventos de San Pedro no cuenten con los principales actores: la colectividad mallorquina, la más grande de las residentes en el país.

La Secretaría de Turismo y la Dirección de Cultura con sus máximos referentes, Victoria Villalba y David Kurlat, respectivamente, hicieron el anuncio. Como contrapartida, la entidad balear emitió un comunicado donde expuso el motivo de su ausencia y pidieron no usar el nombre de la celebración porque es una marca registrada por ellos.

“Esto es una joda, ¿no?”, preguntó con ironía Lilia, aunque a la realidad la describió la propia institución, que en un comunicado comentó cuál fue el motivo que la llevó a desistir de la organización. Sin embargo, el Municipio dispuso emprender el evento, en aprovechamiento de un fin de semana turístico.

“¿Entendí mal o no? ¿Es una fiesta de la ensaimada sin ensaimada? Si es así estamos en el fin de San Pedro como ciudad turística”, analizó Silo Lees. “Patético esto, destruyen a San Pedro”, señaló Roxy. “Es lo mismo que hagan la Fiesta de la Naranja sin productores. Sin Agrupación Mallorca no hay Fiesta de la Ensaimada. Por favor, es una tomada de pelo”, consideró Rosana.

“La Fiesta de la Ensaimada sin los mallorquines. En algo le estamos errando…” sostuvo Lucrecia. “Es como hacer la fiesta de la naranja sin naranjas…, funcionarios que no funcionan”, resaltó Gustavo.

Por su parte Rubén pidió por favor que “alguien le indique el rumbo a la Dirección de Cultura. Hay fiestas que son tradicionales en San Pedro y la Fiesta de la Ensaimada tiene fecha desde siempre. Es una fiesta mallorquina y acá la quieren hacer sin mallorquines. Tienen que suspender esta payasada”, enfatizó en su cuestionamiento.

Para Daniel “al menos le hubieran avisado a los panaderos, confiteros y todos los que tienen que ver con el rubro. Creo que las cosas no funcionan de esta manera. Hay que entender que, por tener dos cabañas, no es estar preparada para semejante desafío. La realidad es que esta señora no sabe nada de nada de turismo. Pero peor son los que la apoyan. Sin ir muy lejos, Baradero, Ramallo y San Nicolás repletos de turistas todos los fines de semana. Acá nos estancamos, ni siquiera para dar la vuelta al perro tenemos”, para finalmente concluir con el pedido de renuncia: “Hay que dar un paso al costado”.

Lucas tuvo conceptos similares: “No hay cultura en San Pedro. Qué lástima que la gente que pusieron no sirve, como así en muchos otros cargos en el Municipio. Y así anda la ciudad, para atrás”.

Más cuestionamientos hacia los funcionarios los tuvo Susana: “Esto pasa por que no ponen en la Dirección de Cultura una persona que sea preparada, y trabajar y preparar todas las fiestas como esta en tiempo y forma, cosa que no ocurre. La anuncian tres días antes y lo raro es que no participan los mallorquines”.

También hubo quienes solicitaron “respeto” por la comunidad mallorquina ante la polémica. Otros, como es el caso de Ethel, se encargó de destacar que “la Agrupación siempre llevó adelante este evento exitosamente” y pidió no aceptar, “ni permitirlo”, además de cuestionar “la falta de apoyo de este Gobierno a los eventos culturales”.

Por su parte, Marcelo también aportó su reflexión. “En estos casos te das cuenta de la decadencia del Estado, de lo inoperantes que son algunos funcionarios y directores. Deberían haber agotado todos los recursos, dialogar y llegar a un acuerdo con una entidad que ha demostrado hacer las cosas más que bien, la Agrupación Mallorca que tanto le aporto y le aporta al turismo, a la historia y a la identidad de nuestra ciudad. Una verdadera falta de respeto. Donde mete la cuchara el Estado destruye todo a su paso. Y con personas mediocres van a ocurrir cosas mediocres”, indicó.