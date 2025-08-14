El equipo dirigido por Andrés Franzoia se hizo fuerte, puso todo en la final ante Chacabuco y logró coronarse con una victoria por 1 a 0.

Esta tarde partió desde la sede de la Liga Sampedrina, el plantel que viajó con el sueño de consagrarse en la región en esta primera edición de la Copa País, organizada por la AFA.

San Pedro iba con ventaja al partido de vuelta, había ganado por 2 a 0 el pasado miércoles de local en el Estadio, pero se sabía que iba a ser duro.

El seleccionado sampedrino impuso las condiciones de entrada y a los 11' del primer tiempo fue Gastón García el encargado de anotar el que sería el único gol del partido.

Con 3 goles de diferencia en el resultado global, San Pedro encontraba cierta tranquilidad que duró unos pocos minutos. Es que a los 26' del primer tiempo Fabricio Báez vio la roja y hubo que aguantar el resto del partido con uno menos.

Cuando el campeonato ya era inminente y se esperaba el pitazo final del árbitro hubo algunos insultos y empujones entre los cuerpos técnicos de ambos equipos y en medio de la exaltación, en medio de agresiones verbales le impidieron al periodista de La Opinión seguir transmitiendo como se puede ver en el siguiente video, cuando un jugador le arrebata el teléfono celular.

Los disturbios no opacaron el festejo y el orgullo de este plantel que representó a nuestra ciudad y deja un sello histórico para el fútbol local.