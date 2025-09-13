Este sábado comenzamos el programa repasando todas las noticias de la semana: la cobertura de las Elecciones 2025, sueldos y cambios en el gabinete de Cecilio Salazar, la proclamación de la Basílica Socorro, la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, el casting de movileros y mucho más.

Por el caso del asesinato de Marcel Xavier González Jorge, nos comunicamos con Javier Solís, hermano de Maricel “Pili” Solís, imputada por el caso.

"No fue un asesinato, fue un suicidio". “No hay ninguna posibilidad de que haya habido un enfrentamiento con otra persona porque no hay ningún rastro”, expresó Javier, que sostiene la inocencia de su hermana.

El móvil llegó al camino del acceso a la localidad de Santa Lucía, para ver cómo continúa el trabajo de colocación de la carpeta asfáltica que comenzó hace algunas semanas.

Robaron una mochila con dinero del camión de pescados de Mercados Bonaerenses, ubicado en la plaza Constitución y el móvil se acercó al lugar para hablar con los empleados y reconstruir cómo fue el robo.

“Recorremos casi todo el país, es la primera vez que nos pasa algo así”, expresó uno de los empleados.

El Veterano de Malvinas, Javier Saucedo, habló en el programa sobre como vivió junto a sus compañeros la celebración de la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, el pasado lunes, que además, contó con la presencia de los granaderos y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El móvil llegó al Aeroclub para recorrer el predio y el Aerobar camino a los festejos por el Día de la Primavera, que tendrá lugar el próximo fin de semana.

Para saber más hablamos con Paula de El Tete y del Aerobar, que comentó como se preparan para la fiesta que contará con un show de talentos, música, concursos y muchas más sorpresas.

Finalmente, tras participar con su propio video en el casting de movileros, Paola Llull fue la ganadora de 1 kilos de pechito de carnicería El Pampa. Por su parte, Marcelo respondió la consigna ¿dónde queda la nueva sucursal de pollo y cerdo? y se llevó 1 kilo de chorizos. ¡Felicidades!