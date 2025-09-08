Proclamación de la Basílica: vino a San Pedro la vicepresidenta, Victoria Villarruel
La vicepresidenta de la Nación llegó a la ciudad para participar de la misa de proclamación que encabeza el nuncio apostólico Miroslaw Miroslaw Adamczyk tras la procesión con la virgen Patrona de San Pedro, Nuestra Señora del Socorro.
En el marco de la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, llegó a San Pedro la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
La segunda máxima autoridad del país arribó para participar de la actividad que encabeza el nuncio apostólico Miroslaw Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina.
La vicepresidenta arribó a San Pedro y bajó en la Casa Parroquial, frente a la Basílica, donde un cordón de Policía Federal custodiaba la zona.
Luego de la procesión, cuando la imagen de Nuestra Señora del Socorro llegó a plaza Constitución, Villarruel y el personal que la acompaña cruzaron a la Basílica.
Allí se ubicó en el público, en primera fila, junto a la exdipuada Claudia Rucci, hija del histórico dirigente peronista José Ignacio Rucci, para presenciar la misa de proclamación, tras ser saludada oficialmente por el intendente Cecilio Salazar.
La vicepresidentaVictoria Villarruel comulgó de manos del nuncio apostólico en el marco de la misa de proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro.
