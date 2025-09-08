En el marco de la proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, llegó a San Pedro la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La segunda máxima autoridad del país arribó para participar de la actividad que encabeza el nuncio apostólico Miroslaw Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, participa de la proclamación de Basílica.

La vicepresidenta arribó a San Pedro y bajó en la Casa Parroquial, frente a la Basílica, donde un cordón de Policía Federal custodiaba la zona.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, en plaza Constitución.

Luego de la procesión, cuando la imagen de Nuestra Señora del Socorro llegó a plaza Constitución, Villarruel y el personal que la acompaña cruzaron a la Basílica.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, participó de la ceremonia.

Allí se ubicó en el público, en primera fila, junto a la exdipuada Claudia Rucci, hija del histórico dirigente peronista José Ignacio Rucci, para presenciar la misa de proclamación, tras ser saludada oficialmente por el intendente Cecilio Salazar.

Victoria Villarruel y el intendente, Cecilio Salazar.

La vicepresidentaVictoria Villarruel comulgó de manos del nuncio apostólico en el marco de la misa de proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

El momento en que la vicepresidenta comulgó.

