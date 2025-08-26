La empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa) comenzó a colocar la carpeta asfálitca en el camino de acceso a Santa Lucía, tras las tareas previas desarrolladas en el sector a repavimentar.

El personal de la firma nicoleña que se hizo cargo de la obra de ruta 191 que dejó paralizada en 2022 la empresa Eleprint S. A. trabajaba sobre uno de los carriles, mientras la cirulación vehicular, asistida, iba por el otro.

Por la presencia de las máquinas, recomiendan circular con precaución por la zona.

En julio pasado, Iarsa dispuso el obrador en la zona próxima al feedlot y trasladó las máquinas para la obra.

Antes, habían hecho mediciones y colocaron mojones, tareas que habían generado expectativa entre los vecinos que transitan a diario el deteriorado camino.

Eleprint cedió a Iarsa la obra inconclusa y el Gobierno municipal pidió a Vialidad provincial que priorizaran el acceso a Santa Lucía.

