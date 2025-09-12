Durante la transmisión especial de La Opinión & Sin Galera de las Elecciones 2025 lanzamos el casting de movileros, donde los sampedrinos tuvieron la posibilidad de ser periodistas por un día.

Muchísimas personas se sumaron y enviaron sus propios videos durante la jornada electoral para participar por los premios que incluían una picada para 8 personas de Lo de Urbano, panzottis para 6 de El Tete y un puff de Rey Dubini Remates.

Entre varias personas que enviaron sus móviles desde diferentes escuelas y bunkers de candidatos, los ganadores fueron Juliana Olivera, Pablo Caldentey y Marcelo Sánchez,

Pero, ¿pensaste que el casting de movileros había terminado? Tras el éxito de la jornada anterior, decidimos continuar con el concurso. Así que, si ese día no te animaste o tuviste un inconveniente para grabar el móvil, esta es tu nueva oportunidad.

Enviá tu propio video relatando un accidente, un robo, o cualquier momento insólito que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa al WhatsApp 329 479958 y participá.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes.

Paola envió su móvil relatando un accidente de tránsito ocurrido en Belgrano y Ayacucho, y ya está participando del concurso.

El premio mayor es una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y a fin de año anunciaremos a los afortunados ganadores. ¡A estar atentos y a participar!

