Un camión que se hallaba en el puesto de la feria de Mercados Bonaerenses, en calle Hipólito Yrigoyen, entre Mitre y Pellegrini, fue objeto de la delincuencia durante la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió entre las 9.00 y 10.30, cuando un delincuente robó una mochila de color gris oscuro, que contenía documentación y dinero en efectivo.

El rodado es el que aporta lácteos y pastas, proveniente de Mar del Plata; el mismo se encontraba estacionado en plena feria, participando junto a los demás emprendedores.

En diálogo con el móvil de Sin Galera, Alexis Nicoló, propietario de la mochila y responsable del rodado comentó que no se percató del hecho en el momento, por eso es que estiman que en esa franja horaria podría haberse producido el ilícito.

La policía llegó a la zona, tras ser alertada por el damnificado, y trabajaban para encontrar cámaras de seguridad que permitan dar con el delincuente.

