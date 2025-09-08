San Pedro fue escenario de un acontecimiento histórico este lunes: en el Día de la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Socorro, el templo que preside la plaza Constitución fue proclamado como Basílica tras decisión del fallecido papa Francisco.

Una multitud acompañó la procesión, que partió desde Mitre y 3 de Febrero luego de que un móvil de Bomberos Voluntarios llevara la imagen de la virgen hacia esa esquina, donde aguardaba el sacerdote Héctor Molfesa.

Acompañó al cura párroco para encabezar la procesión el nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina, quien llegó a San Pedro con la misión de presidir la Santa Misa de Proclamación.

Tras el recorrido por las calles del centro, la virgen llegó a la plaza Constitución, que fue preparada especialmente para la ocasión, con sillas y bancos en la explanada, y con un altar frente al pórtico para la ceremonia.

Entre las personalidades importantes que asistieron al evento, la más destacada fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien llegó con una comitiva entre los que se encontraba la dirigente Claudia Rucci y un importante cordón de seguridad.

El intendente Cecilio Salazar saludó a la vicepresidenta e intercambió palabras con ella. Antes, había destacado ante La Opinión la importancia histórica de la proclamación.

El obispo de la diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago, inauguró la ceremonia para darle paso al nuncio apostólico, que explicó ante la multitud que participó de la misa la importancia que implica para un templo ser proclamado como Basílica.

Luego de la proclamación tocó Joaquín Churuarín para dar lugar la puesta en escena del musical La joya más preciada, dirigida por Daniel Corti, que recreó la historia del arribo de la virgen Nuestra Señora del Socorro para convertirse en la Patrona de San Pedro.

