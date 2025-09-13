Una nueva pericia practicada en el marco de la causa que investiga el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que apareció muerto en un baño de sangre en una finca de ruta 191, pone en debate la participación de la hasta ahora única imputada y siembra la duda respecto de la intervención de otras personas en el crimen.

Un examen físico practicado sobre la imputada Marisel “Pili” Solís, que permanece detenido en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, indica que no tiene la fuerza suficiente como para haber cometido un asesinato de las características del que investiga la causa.

El perito médico Manuel Armando Caro, el mismo que aseguró que a Marcel lo mataron y no se quitó la vida él mismo, sostuvo en su conclusión que "si bien el criterio médico legal es que las lesiones fueron infligidas por un tercero", él "descarta a la imputada como productora de las lesiones la humanidad de la víctima".

Para Caro, ella "no hubiese podido infligir las lesiones" que presentaba Marcel porque "no posee la fuerza física para doblegar a González", lo que "significa que Solís no tuvo un enfrentamiento" con la víctima.

Caro indicó en su análisis que un cuerpo como el de Pili Solís, que pesa 60 kilos y mide 1,64 m, debería tener "traumatismos" como "hematomas y heridas contusocortantes" si hubiera tenido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Marcel.

"Prevalecería la fuerza de González", dijo Caro y agregó que la cítvima "no habría recibido la multiplicidad de lesiones" que presentaba si ella hubiera sido quien lo atacó.

Así, la pericia repone la sospecha respecto de la participación de otras personas, que al menos la querella deslizó en varias oportunidades en el marco del aporte de elementos probatorios que se sumaban a la causa.

El fiscal Vicente Gómez había solicitado la elevación a juicio del caso para que el Juzgado de Garantías interviniente analice pasar la causa a la órbita del Tribunal Oral para el debate oral y público.

Solís está acusada de homicidio agravado por el vínculo, un delito cuya única pena posible, en caso de condena, es la de prisión perpetua.