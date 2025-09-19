Avanza la recuperación de Noah: el niño de siete años ya respira por sus propios medios
El pequeño, que sufrió graves quemaduras tras la explosión de un aerosol en General Pueyrredón al 1800, fue intervenido en el Hospital Garrahan, donde los médicos decidieron retirarle el respirador. Sus familiares informaron que los injertos comenzaron a prender y que continúa estable y tranquilo.
Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras graves, tras una explosión que ocurrió en un zanjón ubicado en General Pueyrredón 1800 comenzó a respirar por propios medios.
Allegados al nene informaron a La Opinión que, tras ser intervenido por médicos del Hospital Pediátrico Garrahan, los profesionales tomaron la decisión de bajar la graduación de los medicamentos que le suministraban.
"Le sacaron el respirador a Noah, ya mira la tele, está superbién y tranquilo", expresaron.
Indicaron que los injertos colocados en la cara, los brazos y la espalda del niño están prendidos" y que sólo resta esperar que "empiecen a expandirse" para cubrir las zonas afectadas.
Noah fue derivado al Hospital Garrahan el 28 de agosto, luego de que médicos de la Guardia Pediátrica confirmaran que presentaba quemaduras en el 60 % de su cuerpo, producto de la explosión de un aerosol de pintura.
