Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras graves, tras una explosión que ocurrió en un zanjón ubicado en General Pueyrredón 1800 comenzó a respirar por propios medios.

Allegados al nene informaron a La Opinión que, tras ser intervenido por médicos del Hospital Pediátrico Garrahan, los profesionales tomaron la decisión de bajar la graduación de los medicamentos que le suministraban.

"Le sacaron el respirador a Noah, ya mira la tele, está superbién y tranquilo", expresaron.

Indicaron que los injertos colocados en la cara, los brazos y la espalda del niño están prendidos" y que sólo resta esperar que "empiecen a expandirse" para cubrir las zonas afectadas.

Noah fue derivado al Hospital Garrahan el 28 de agosto, luego de que médicos de la Guardia Pediátrica confirmaran que presentaba quemaduras en el 60 % de su cuerpo, producto de la explosión de un aerosol de pintura.

