Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras graves tras una explosión que tuvo lugar en un zanjón, ubicado General Pueyrredón al 1800 continúa su recuperación en el Hospital de Pediatría Garrahan.

El siniestro que ocurrió en inmediaciones a la casa del nene, quien estaba tirando basura cuando un aerosol de pintura explotó y le provocó lesiones en el 60 % de su cuerpo.

Noah fue asistido por los médicos del Same y trasladado a la Guardia del Emilio Ruffa, donde rápidamente lo derivaron a un centro de mayor complejidad para tratar sus heridas.

Yamila, una amiga cercana a la madre del pequeño, informó a La Opinión que, por primera vez en una semana y media, el niño abrió los ojos.

"Es una gran alegría para todos nosotros, la fuerza que tiene nuestro príncipe es increíble", refirió la mujer, que además confirmó que el niño será intervenido por tercera vez por los médicos del centro pediátrico.

