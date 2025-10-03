El Gobierno municipal tiene nuevo director de Turismo: se llama Ignacio Duzac y fue presentado oficialmente este viernes en el despacho del intendente Cecilio Salazar como reemplazo de Vicky Villalba, que renunció el miércoles.

“Nacho” Duzac es un activo participante de la Feria permanente del Paseo Público municipal que coordina Marcela Márquez y que desde mayo pasado ya no depende de Turismo sino de Economía.

Sin demasiadas referencias dentro del universo de los prestadores turísticos, pero de muy buen vínculo con la Municipalidad y funcionarios que están relacionados con el área de Turismo aunque forman parte de otros sectores, Duzac aceptó el desafío propuesto por el intendente.

Nacho Duzac y su esposa tienen un puesto de productos sin taac en la feria del Paseo Público.

En las ferias, Nacho Duzac suele estar junto a su esposa en el puesto. Ambos tienen buenas referencias por su amabilidad y buen trato con los pares en cada evento.

La Dirección de Turismo depende, según organigrama municipal, de la Secretaría que desde el 10 de diciembre de 2023 conduce Mariano Arnal y en cuya órbita se ubican Deportes, Cultura y Educación.

En el nuevo esquema que planifica Cecilio Salazar tras la derrota electoral, el área que ahora conduce Duzac podría pasar a la Secretaría de Producción.

