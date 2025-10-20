El sábado finalizó una nueva edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata que contó con una gran participación de deportistas sampedrinos.

Con resultados más que positivos, la delegación superó los resultados de las últimas dos ediciones, donde habían conseguido un total de 22 medallas.

Tras cinco días de competencia, San Pedro consiguió 25 medallas, el mejor desempeño de los últimos años en la etapa final del certamen multidisciplinario más grande de la provincia de Buenos Aires.

Micaela Viladomat se consagró en su categoría.

La primera medalla sampedrina llegó durante la primera jornada, de la mano de Micaela Viladomat, quien se quedó con el primer puesto en acuatlón sub 18.

En natación, Valentina Boari se alzó con el primer puesto en los 200 metros libres dentro de la categoría sub 14, mientras que Ana Yeri alcanzó lo más alto del podio al imponerse en los 100 metros espalda sub 18.

Naara Lezcano, logró el oro en Lucha Olímpica, en su categoría; por su parte, Valentina Gallo se consagró campeona en ajedrez femenino sub 18.

Julia Pinto ganó la medalla dorada.

En la categoría cocineros bonaerenses, Julia Pinto logró la medalla dorada al ganar en la categoría sub 15.

Pía Elena Pacheco se coronó con medalla de oro.

Pía Elena Pacheco, taekwondista de 13 años, compitió en la categoría femenino libre, menos de 65 kg y quedó en el primer puesto, dejando en segundo lugar a Mía Barrera, de Vicente López y a Victoria Moyano, de La Matanza.

Agustín López Lardito se coronó campeón en los Juegos al imponerse en la prueba de 25 metros libres, categoría sub 14.

Francisco Gutiérrez se consagró campeón.

En canotaje, Francisco Gutiérrez se consagró campeón Velocidad, Slalom y Promedio y se adjudicó la medalla dorada. Por su parte, Oriana Goitino en los 50 metros libres de natación motor, categoría sub 16, también se colgó la medalla de oro.

Lionel Milton Martínez se destacó con una gran participación en los 25 metros libres. Detuvo el cronómetro en 15 segundos y 64 centésimas, tiempo que le alcanzó para quedarse con la medalla de oro en su prueba.

Con 13 medallas de oro, 8 de plata y 4 de bronce, San Pedro se posicionó como el mejor municipio en el medallero para ciudades de menos de 300.000 habitantes. Pergamino lo sigue en el segundo lugar mientras que el podio en este apartado lo completa Olavarría; cuarto, lejos, quedó Baradero con nueve preseas.

En el medallero general, el gran ganador fue General Pueyrredón (Mar del Plata) que consiguió 84 preseas, mientras que San Pedro ocupo el 16° lugar.