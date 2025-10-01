María Victoria Villalba dejó de ser directora de Turismo de la Municipalidad este miércoles 1 de octubre y es la primera funcionaria que deja el cargo tras la decisión del intendente Cecilio Salazar de pedir la renuncia de todo su gabinete luego de la derrota en las elecciones.

Vicky Villalba había asumido en abril del año pasado. Durante el fin de semana tuvo una participación activa con medios nacionales que vinieron a cubrir el Country Music Festival y durante lunes y martes estuvo de la Feria Internacional de Turismo (FIT) junto al propio Salazar y prestadores turísticos.

Radicada en Vuelta de Obligado desde que volvió de España y dedicada a la explotación de cabañas para turismo en el paraje histórico, la experiodista había asumido para "dar un nuevo impulso al sector" tras la renuncia de Estefanía Bona, quien estuvo apenas tres meses en el cargo.

Vicky Villalba es la segunda funcionaria que se va de la Secretaría que conduce Mariano Arnal. Antes de las elecciones había renunciado David "Kukino" Kurlat, quien era director de Cultura desde la jura del tercer mandato de Cecilio.

Además, antes de las elecciones presentó la renuncia la secretaria de Salud, María Vargas, quien también dejó sus funciones este miércoles, puesto que había renunciado con efecto al 30 de septiembre.

Cecilio Salazar pidió las renuncias, reunió a los secretarios para bajar "línea política" y dijo que la primera semana de octubre habría novedades respecto de los cambios en el gabinete, a menos de un mes de las elecciones nacionales.

La primera es la salida de Vicky Villalba de Turismo, quien al mediodía se despidió del personal. Su reemplazo todavía no fue anunciado. Se espera, ahora, el resto de movimientos dentro del equipo de Gobierno del jefe comunal.

