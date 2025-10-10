Este jueves la policía realizó allanamientos en calle Manuel Iglesias al 1600 por orden de la justicia

"Resulta indignante e injusto": delincuentes ingresaron a robar a la escuela Agraria y se llevaron ocho conejos

Después de la tragedia en el Paseo Público, advierten sobre la peligrosidad del riacho San Pedro

Llegan camiones de pastas y lácteos a las localidades, este viernes

Fútbol local: completada la novena, este fin de semana se juega última fecha

Insólito: fue a cuidar a un familiar internado en el Hospital y le robaron el celular

11 de Septiembre y Facundo Quiroga: Bomberos sofocó el incendio de un auto que circulaba con una familia a bordo

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 3 cobrarán el lunes 13, con documentos finalizados en 4 el martes 14, en 5 el miércoles 15, en 6 el jueves 16 de octubre y en 7 el viernes 17.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

CLIMA:

Cielo algo nublado, 26° de temperatura máxima, viento del sector Norte

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 1789

Miguel Porta 899

3 de Febrero 1200

