El miércoles se completó la novena fecha del Torneo Clausura ‘’Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina con triunfos de Banfield, Independencia y América.

La victoria del Taladro, bajo las luces el Estadio Municipal, le dio la clasificación a cuartos de final por lo que se convirtió en el septimo equipo en asegurarse su participación en la próxima instancia del último certamen del año.

Con respecto a la décima fecha, el único partido en el que habrá una clasificación en juego será el domingo a las 19.00 en Gobernador Castro, donde Agricultores recibirá a La Esperanza.

Ambos equipos se jugarán la última plaza que otorga la Zona A ya que estan empatados en puntos aunque el Verde conseguirá su pase con lograr como minímo un empate debido a que venció al elenco castrense en el primer partido entre sí. El otro partido del grupo será entre Paraná y Defensores este viernes desde las 20.00.

En la Zona B, América recibe a Independencia el domingo desde las 16.30 mientras que desde las 17.00, Central Córdoba enfrenta a Banfield en Santa Lucía.

Por el Interzonal de la fecha, Mitre recibe Las Palmeras, que ya está eliminado, desde las 16.00 del sábado.

Los resultados de la fecha 9

La Esperanza 3-3 Paraná (A)

Defensores 0-0 Mitre (A)

Agricultores 0-1 América (Interzonal)

Independencia 4-0 Central Córdoba (B)

Banfield 4-2 Las Palmeras (B)

Los partidos del fin de semana

Viernes

Paraná-Defensores 20.00 (A)

Sábado

Mitre-Las Palmeras 16.00 (Interzonal)

Domingo

América-Independencia 16.30 (B)

Central Córdoba-Banfield 17.00 (B)

Agricultores-La Esperanza 19.00 (A)