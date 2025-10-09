La comunidad educativa de la escuela secundaria Agraria n.° 1 informó que delincuentes ingresaron a las instalaciones y robaron animales del establecimiento.

A través de un sentido comunicado, expresaron que fueron víctimas de otro hecho delictivo y que, en esta oportunidad, los ladrones sustrajeron ocho conejos del sector de cunicultura.

"Son animales que forman parte de las prácticas formativas de nuestros estudiantes y que son fruto del trabajo y cuidado diario que realizan con responsabilidad y compromiso", refirieron autoridades.

Refirieron que no es la primera vez que sufren robos en la escuela y que ocurren a pesar de "las medidas que constantemente se toman para proteger las instalaciones y los espacios productivos".

"Estos actos no sólo generan pérdidas materiales, sino que afectan directamente la formación y las prácticas educativas de nuestros alumnos, que ven interrumpido su aprendizaje por la falta de recursos", expresaron.

En un duro comunicado destacaron que "resulta indignante e injusto que se vulneren espacios destinados a la educación, al trabajo y al crecimiento de los jóvenes".

"Desde la escuela de educación secundaria Agraria n.° 1 expresamos nuestro malestar y preocupación ante la reiteración de estos hechos que tanto daño causan a la comunidad educativa y al proyecto formativo que sostenemos con esfuerzo y compromiso", concluyeron.

