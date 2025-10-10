La reciente tragedia ocurrida en el Paseo Público, con la lamentable muerte de Lisandro Romero, de 17 años, reavivó el debate sobre la peligrosidad del riacho San Pedro.

El infortunado episodio puseo nuevamente en evidencia una problemática recurrente a lo largo de las últimas décadas, donde el tramo del riacho que se inserta en lo que alguna vez fue la laguna ha cobrado varias vidas debido a su morfología y a la falta de conciencia sobre sus riesgos.

Se recuerdan con pesar los diferentes casos de ahogamiento que han ocurrido en la zona, muchos de ellos vinculados a la falta de previsión de nadar en estas aguas.

La pérdida de jóvenes, como el último fallecido, resuena fuertemente y causa tristeza, como todo caso cuando su final es trágico.

Mario Lozano, conocido vecino del barrio América y exfutbolista, compartió su experiencia para ilustrar la necesidad de tomar precauciones.

"Todos los años se ahoga gente. Tomen conciencia para aquellos que no conocen el río. Está muy bajo y el canal está muy cerca", advirtió.

Recordó una situación reciente donde, tras anunciarle a un grupo de madres, que tomaban mate en la costa, sobre el trance al que estaban expuestos los chicos en una canoa, recibió críticas en lugar de agradecimientos.

Sin embargo, minutos después, debió lanzarse al agua para salvar a un niño que se había caído, en pleno invierno.

Las palabras de Lozano son un llamado de atención para todos, para que se tome conciencia acerca de las amenazas del riacho San Pedro. “Nosotros conocemos el peligro. Por eso escribo, para que la gente tome conciencia”, concluyó.