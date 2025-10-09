En el marco del programa Mercados Bonaerenses, este viernes 11 de julio llegarán a las localidades de Río Tala, Gobernador Castro, Santa Lucía, Pueblo Doyle, Vuelta de Obligado, los camiones de venta de pastas y lácteos a precios accesibles.

Este viernes 10 de octubre, la unidad recorrerán las localidades del partido. En Río Tala estarán de 8.30 a 14.00 frente a la delegación municipal.

En Gobernador Castro también se ubicarán frente a la delegación, desde las 8.30 hasta las 13.00. Más tarde, llegarán a Pueblo Doyle, de 14.00 a 15.30, y luego a Santa Lucía, de 15.30 a 18.00.

Finalmente, en Vuelta de Obligado se ubicarán en la plaza Santiago Moreira, de 16.30 a 18.00.

El sábado, el camión estará emplazado, como suele ser habitual, sobre calle Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza Constitución y atenderán de 8.30 a 15.00.

