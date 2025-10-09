Una mujer fue víctima de un hecho delictivo este jueves por la madrugada, alrededor de las 2.00, dentro del Hospital Dr. Emilio Ruffa.

El hecho ocurrió cuando la víctima estaba cuidando a su mamá, una mujer mayor, que se encuentra internada en el nosocomio y un delincuente ingresó a la habitación y se llevó su celular, un Samsung A21s.

Ambas mujeres estaban durmiendo al momento del robo, por lo que se percataron de la situación momentos después cuando se despertaron y vieron que el teléfono móvil no estaba en su lugar.

“Entraron y le robaron su celular mientras dormía y en el Hospital no se hacen cargo de nada. Pedimos las cámaras y nada”, indicó la hija de la víctima a La Opinión.

Además, tras el robo, el delincuente se hizo pasar por la víctima y comenzó a pedirle transferencias de dinero a todos los contactos del celular.

“¿Señor Cecilio Salazar esa es la seguridad que usted tiene en el Hospital?”, cuestionó la joven con indignación ante lo sucedido.

La mujer radicó la denuncia en Comisaría y ahora aguarda el accionar de la Justicia para recuperar su teléfono móvil.

