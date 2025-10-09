Este jueves por la tarde, Bomberos intervino en el incendio de un automóvil en la intersección de Facundo Quiroga y 11 de Septiembre.

Ads

El siniestro ocurrió alrededor de las 14.15 y los voluntarios trabajaron con una unidad para sofocar el foco ígneo.

Una unidad de Bomberos trabajó para sofocar el foco.

Según refirieron testigos al móvil de La Opinión, el vehículo circulaba por Quiroga cuando, por motivos que se desconocen, se prendió fuego la zona del capó.

Ads

Los vecinos alertaron la situación y comenzaron a trabajar con extintores, mientras aguardaban la llegada de Bomberos a la zona.

En diálogo con La Opinión, el oficial a cargo, Marcos Varela informó que trabajaron para sofocar el “fuego en el motor” y que realizaron tareas para que las llamas no afecten el interior del vehículo.

Ads

“Se cerró el gas y cortamos la electricidad, circulaba una familia, pero no hubo heridos. Realizamos las tareas de enfriamiento correspondientes”, expresó el voluntario.

Puede interesarte