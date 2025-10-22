Paro de prestadores de servicios para discapacidad: en San Pedro concentrarán en plaza Belgrano esta tarde a las 19,30 hs

Incertidumbre en el Vea: mientras negocian el alquiler, no entra mercadería y se vacían las góndolas

Personal del Destacamento policial de Santa Lucía realizó un operativo ordenado por la justicia en una vivienda de calle Sarmiento entre Hermano Rivarola y Presidente Perón

Este martes se realizó un operativo preventivo y de control de tránsito en el que personal del área de Inspección y agentes policiales retuvieron seis motocicletas que carecían de documentación y dos automóviles

Lautaro Casas declaró en Baradero por el abuso y Zanahoria Ferreyra se entregó

Detuvieron en Baradero a un prófugo por el asalto al casero del vivero Santa Isabel

Hay que tomar ciertas precauciones a la hora del paseo de nuestras mascotas, sobre todo en las zonas con pastizales cercanas al río. Durante el fin de semana se han registrado casos de mordedura de yarará en caninos.

“Una noche íntima entre amigos” con Sandra, Vane y Sol Mihanovich en el restaurante de La Campiña

Ciclismo: con cuatro medallas, Lázaro Villaruel cerró su participación en el Panamericano de Paraguay

Casting de movileros: Gladys invitó a los turistas a visitar San Pedro y pasear por la costanera

NECROLÓGICAS:

CLIMA:

Cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 25°, viento del sector Noreste a 27 Km.

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Mitre 2885

