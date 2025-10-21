Personal de la Sub DDI San Pedro - Baradero detuvo este martes por la tarde al cabecilla de la banda de encapuchados que asaltó a la familia del casero del vivero Santa Isabel en un violento episodio que tuvo lugar en junio pasado.

Ads

La investigación del personal a cargo del comisario Luciano Capobianco había permitido establecer sospechas firmes sobre los autores del hecho, sobre todo luego de que el Fiat Palio robado a la familia apareciera en la zona de ruta 41 en Baradero.

En cinco allanamientos ordenados por la Justicia, la DDI apresó a dos sospechosos y secuestró un revólver calibre 32 con balas, una mira telescópica, una escopeta calibre .16, cartuchería de distintos calibres, teléfonos celulares, ropa, un Handy, monturas y recados, cuchillos, un frasco con marihuana y una moto robada.

Ads

Tras intervención de líneas telefónicas, detectaron los movimientos del cabecilla de la banda y con tareas encubiertas lograron establecer el lugar donde se escondía, por lo que requirieron un allanamiento de urgencia que la Justicia avaló.

El allanamiento tuvo lugar en Segundo Sombra al 1900, en Baradero.

El prófugo, sobre el que pesaba una orden de detención vigente como responsable de liderar la banda de asaltantes, fue detenido. En la vivienda allanada secuestraron cartuchos de escopeta y municiones calibre 38.

Ads

Además de estar involucrado en este caso, el detenido está sospechado de un hecho de tentativa de homicidio por el que tenía pedido de captura el prófugo de la UP 11 Ariel "Zanahoria" Ferreyra, quien se entregó este lunes por la tarde en San Nicolás.

Ferreyra se puso a disposición de la Justicia tras la detención de Lautaro "Hepatitis" Casas, también evadido de la cárcel de Baradero y sospechado junto a él de un abuso sexual cometido en la zona de islas.

Puede interesarte