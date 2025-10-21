Sandra, Vane y Sol Mihanovich ofrecerán “Una noche íntima entre amigos” el próximo viernes 24, a las 20.30, en el restaurante de La Campiña.

El show es una gran atracción del complejo turístico y gastronómico ubicado en el cruce de la exruta 9 y la ruta 1001, en Río Tala, uno de los sitios predilectos de los turistas que visitan San Pedro, creado por César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers.

La oferta de estos espectáculos viene generando, desde 2023, el encanto para quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en otras ciudades y San Pedro.

Prueba de ello son los comentarios grabados en las redes y las consultas que surgen en las reservas ante cada evento. La dimensión de la propuesta lo amerita.

La presentación de Sandra, su hermano Vane y su sobrina Sol (muy considerada por su talento), es el complemento adecuado para una excelente velada, con una mesa muy bien servida y una música encantadora.

La próxima será la penúltima del año, dentro de un programa establecido para actuaciones que se cumplen cada tres meses, aproximadamente.

Los interesados en disfrutar del próximo encuentro pueden acercarse hasta La Campiña o consultar a través de un mensaje de texto al WhatsApp 3329 38 0538.

