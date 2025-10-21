Casting de movileros: Gladys invitó a los turistas a visitar San Pedro y pasear por la costanera
La sampedrina registró imágenes del Paseo Público e invitó a acercarse a todos aquellos que no conocen la ciudad. Hacé tu video y participá por premios semanales y una estadía en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo. ¡Apurate porque comienza la etapa final del concurso!
El Casting de movileros continúa en La Opinión & Sin Galera para seguir premiando a todos los sampedrinos que se animen a enviar sus propios videos.
Gladys Llul fue al Paseo Público y grabó un video para invitar a los turistas a que vengan a pasear a la costanera de San Pedro y visiten los lugares históricos de la ciudad.
“Al que no conozca la costanera de San Pedro le recomiendo que venga. Esto es un paraíso. Orgullosa de mi San Pedro”, expresó.
Si vos también querés ser parte enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser reportando sobre un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle. Apurate porque ya estamos en la etapa final del concurso.
Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.
Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión