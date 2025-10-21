En el marco del paro nacional de prestadores de servicios sobre discapacidad en todo el país, en San Pedro los profesionales que trabajan en el sistema se plegaron a la medida de fuerza.

Como en todo el territorio nacional, en la ciudad habrá movilización este miércoles para visibilizar la problemática, relacionada con los recortes, la suspensión de servicios, el ajuste y la negativa del Gobierno nacional de implementar la ley de emergencia sancionada por el Congreso.

En San Pedro la concentración será a las 19.30 en la plaza Belgrano y coincidirá en día y lugar, aunque será un poco más tarde, con la que habitualmente hacen los jubilados autoconvocados.

En la ciudad, como en otras del interior del país, el acatamiento a la huelga es dispar porque las obras sociales imponen descuentos importantes a quienes no presten los servicios comprometidos.

Por eso, prestadores de servicios sobre discapacidad local informaron a La Opinión que "en algunos casos paran hoy y mañana, en otros solo mañana".

El Concejo Deliberante tratará este jueves un proyecto firmado por integrantes de todos los bloques en el que expresan "apoyo institucional y solidaridad" con las familias, profesionales y prestadores del ámbito de la discapacidad de San Pedro.

No es la primera vez que el cuerpo deliberativo local se expresará por unanimidad contra políticas del gobierno de Javier Milei relacionadas con las personas con discapacidad: en agosto pasado hubo repudio generalizado al veto de la ley de emergencia.

"La situación actual evidencia recortes sistemáticos, retrasos en pagos, falta de provisión de medicamentos e insumos esenciales, lo que compromete seriamente la continuidad de tratamientos vitales", advirtieron los ediles.

