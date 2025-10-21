El detenido Lautaro Casas, que estuvo más de un mes prófugo tras escapar de la cárcel de Baradero, fue trasladado a la vecina ciudad para prestar declaración ante la Fiscalía 9 que conduce Vicente Gómez.

Ads

El delincuente fue indagado por la causa por abuso sexual cometido contra una adolescente de 16 años en la zona de islas, caso en el que comparte imputación con el también evadido de la Unidad Penal 11 Ariel "Zanahoria" Ferreyra, que se entregó.

Ferreyra se presentó por sus propios medios en San Nicolás para ponerse a disposición de la Justicia luego de que detuvieran a Casas y fue trasladado a Baradero, donde este miércoles le tomarán declaración indagatoria.

Ads

Evadido de la cárcel de Baradero tras no regresar luego de una salida transitoria, Ferreyra tenía orden de detención por intenteo de homicidio y también por el abuso.

Por su parte, además del caso de abuso Casas fue indagado en Baradero por una causa por robo agravado, puesto que cuando se escapó de la cárcel asaltó al empleado de una fábrica cercana al penal, a quien le robó la billetera.

Ads

Tras declarar ante Gómez, Lautaro "Hepatitis" Casas fue alojado en la Comisaría de San Pedro, donde aguarda la asignación de cupo en una unidad penal del Servicio Penitenciario.

Casas se escapó de la cárcel donde cumplía el tramo final de dos condenas por robo a mano armada.

En San Pedro, antes de ser detenido, también cometió un robo a punta de pistola, delito por el que fue denunciado y en cuya causa prestó declaración indagatoria el lunes.

Ads