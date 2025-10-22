Trabajadores del supermercado Vea viven desde hace unas semanas en estado de incertidumbre respecto de la continuidad de sus fuentes laborales luego de que la empresa Cencosud cerrara dos sucursales en Moreno y Morón, tras lo que comenzaron movimientos extraños en San Pedro.

A pesar de que no hay versiones oficiales desde la empresa, La Opinión confirmó que está en marcha un proceso de negociación con los titulares del inmueble en el que se encuentra ubicado el comercio desde hace 13 años, cuando inauguró con la primera y única escalera mecánica de la ciudad.

En los últimos días, la incertidumbre creció entre el personal tras una reunión en la que les informaron las novedades relacionadas con esa negociación, que es tensa y cuyo desenlace por lo pronto es un misterio.

Los clientes se sorprendieron en los últimos días porque las góndolas comenzaron a vaciarse ante la falta de reposición y en la zona dejaron de verse, como solía ocurrir, los camiones de proveedores.

“Mientras se negocie por el alquiler, no ingresa mercaderías”, dijeron fuentes allegadas al Vea San Pedro, donde la preocupación crece ante la falta de certezas respecto del futuro.

