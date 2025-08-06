María Eugenia Talerico llegó a San Pedro para respaldar la candidatura de Pía Grondona

Copa País: San Pedro recibe a Chacabuco por la ida de la final

Presupuesto 2025: la recaudación de ABL alcanza para cubrir el 21 % de los costos del servicio

Este martes por la noche una dotación del cuerpo de Bomberos voluntarios intervino en el rescate de un menor de 15 años que había trepado a una columna en el predio de la estación de ferrocarril en Molina y Zanuccoli.

Elecciones 2025: el Gobierno bonaerense pagará un bono extra al personal estatal que trabaje en el comicio

Básquet: Náutico ya conoce a sus rivales y tiene fecha para el debut en el Pre-Federal

Plaza Constitución: comenzaron a pintar la farola y removieron las baldosas alrededor de la fuente

El grupo de padres de la red federal TGD TEA organizan actividades informativas y de entretenimiento para celebrar su tercer aniversario.

NECROLÓGICAS:

Donato Natividad Parreño a los 77 años

Roberto Manuel Hermida a los 81 años

CLIMA:

Algo nublado por la tarde, 16° máxima, viento del sector Noroeste rotando al Sur.

30% de probabilidad de lluvias para la madrugada del jueves. Viernes con descenso de la temperatura.

FARMACIAS DE TURNO:

25 de mayo 800

Belgrano 1500

