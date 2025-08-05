El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un “régimen excepcional de asignación de módulos no remunerativos y no bonificables”, destinado al personal estatal que esté afectado directamente a la organización de las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025.

Este se implementará para beneficiar a quienes cumplan funciones dentro de la Junta Electoral bonaerense. El pago será de $ 10.000 mensuales, que se otorgará entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año, informó el portal LaNoticia1.com.

Según el anexo del Decreto 1650/25, solo percibirán este beneficio quienes tengan funciones vinculadas de manera “directa, objetiva, medible y controlable” con el proceso electoral.

El Gobierno ya había dispuesto que las autoridades de mesa recibirán $ 40.000 por la tarea que desempeñen el día del comicio, más otros $ 40.000 por las capacitaciones previas.

En cuanto a los delegados electorales, encargados de asistir en la organización dentro de los locales de votación, se estableció una remuneración de $ 120.000.

