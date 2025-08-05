Elecciones 2025: el Gobierno bonaerense pagará un bono extra al personal estatal que trabaje en el comicio
Creó un régimen excepcional para asignar módulos no remunerativos. Pagará 10 mil pesos mensuales entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025. Solo lo recibirán aquellos con funciones directamente relacionadas con el proceso electoral.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un “régimen excepcional de asignación de módulos no remunerativos y no bonificables”, destinado al personal estatal que esté afectado directamente a la organización de las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025.
Este se implementará para beneficiar a quienes cumplan funciones dentro de la Junta Electoral bonaerense. El pago será de $ 10.000 mensuales, que se otorgará entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año, informó el portal LaNoticia1.com.
Según el anexo del Decreto 1650/25, solo percibirán este beneficio quienes tengan funciones vinculadas de manera “directa, objetiva, medible y controlable” con el proceso electoral.
El Gobierno ya había dispuesto que las autoridades de mesa recibirán $ 40.000 por la tarea que desempeñen el día del comicio, más otros $ 40.000 por las capacitaciones previas.
En cuanto a los delegados electorales, encargados de asistir en la organización dentro de los locales de votación, se estableció una remuneración de $ 120.000.
