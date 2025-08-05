Este martes por la tarde, María Eugenia Talerico, referente provincial de Potencia, frente con cuyo sello participa la Unión Cívica Radical local, visitó San Pedro para expresar su apoyo a la candidatura de la lista de Pía Grondona y Fernando Bennazar.

Talerico, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, arribó a la sede de la UCR acompañada por el candidato a diputado, ingeniero y referente del sector rural, Ariel Bianchi.

El ingeniero y referente del sector rural, Ariel Bianchi, competirá como candidato a diputado.

"Venimos de San Nicolás y Ramallo, porque si bien es un partido nuevo, logramos posicionarnos en 76 municipios, abarcando el 90 por ciento del electorado y voy a ir a respaldar a todos", expresó la candidata.

Refirió que en la segunda sección electoral existen diversos puntos "muy producticos" y destacó: "Hay pueblos del interior que, de la mano de una buena intendencia, tendrían un potencial muy grande".

Talerico explicó que gran parte de los problemas vecinales radican en los manejos de las intendencias, pero además apuntó contra la gestión de Axel Kicillof. "El Gobierno provincial es una catástrofe en todo sentido", dijo.

"Yo soy una convencida que salimos a construir para renovar la política, para tratar de entusiasmar a los ciudadanos de ir a votar", indicó.

La máxima referente de Potencia mostró su apoyo a su candidata sampedrina.

La referente de Potencia respaldó a María Pía Grondona y consideró que la candidata a concejala es "un gran elección para ofrecerle a ciudadanía", ya que "es una persona común, que decidió involucrarse por su gente".

Por su parte, la sampedrina afirmó que buscará hacerse fuerte en el Concejo Deliberante y atender a las “denuncias, prioridades y necesidades” de los ciudadanos.

María Pía Grondona encabeza la lista de la UCR junto a Potencia.

María Eugenia Talerico criticó el armado de La Libertad Avanza, al que tildó de “peronista, massista y kirchnerista”. Además, destacó que desde Potencia "abrazaron" a aquellos partidos que mantienen los pilares del "compromiso y la decencia".

"Desde mi punto de vista la corrupción ha arrasado a nuestro país, en todo sentido. Los corruptos tienen que recibir las máximas sanciones porque es un delito contra el sistema democrático", concluyó Talerico.

