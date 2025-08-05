Personal municipal realizaba tareas de pintura y mantenimiento la plaza Constitución, en el marco de los preparativos para la proclamación de la parroquia Nuestra Señora del Socorro como Basílica.

Hace unas semanas, los trabajadores colocaron las rejas alrededor de la fuente y por estos días comenzaron a pintar la farola y a remover las baldosas de alrededor de la fuente.

Removieron las baldosas colocadas alrededor de la fuente.

Indicaron que, tras remover el piso, esparcirán polvo de ladrillo en los alrededores de la mítica fuente.

Respecto de las luminarias, el personal refirió que, en los próximos días, comenzarán a reemplazar las unidades rotas por los nuevos ejemplares.

