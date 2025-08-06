Este miércoles desde las 15.30 en el Estadio Municipal, San Pedro recibe a Chacabuco por la ida de la final de la Copa País.

Ads

El seleccionado de la Liga Deportiva Sampedrina viene de eliminar a Escobar en semifinales por un global de 3 a 0 mientras que su rival superó al combinado de La Plata por penales tras igualar 1 a 1 en el acumulado.

El elenco dirigido por Andrés Franzoia ya enfrentó a los chacabuquenses en la primera fase del certamen con un saldo de un triunfo y una derrota. D

Ads

e cara a este encuentro, el ex Boca tiene a disposición a todos los hombres que viene utilizando en los últimos encuentros.

Se espera un buen marco de público en el José de San Martín debido a la venta de abonos que lanzaron desde la LDS.

Ads

Puede interesarte