Copa País: San Pedro recibe a Chacabuco por la ida de la final
El seleccionado sampedrino abre la llave de la final del certamen organizado por el Consejo Federal este miércoles desde las 15.30 en el Estadio Municipal.
Este miércoles desde las 15.30 en el Estadio Municipal, San Pedro recibe a Chacabuco por la ida de la final de la Copa País.
El seleccionado de la Liga Deportiva Sampedrina viene de eliminar a Escobar en semifinales por un global de 3 a 0 mientras que su rival superó al combinado de La Plata por penales tras igualar 1 a 1 en el acumulado.
El elenco dirigido por Andrés Franzoia ya enfrentó a los chacabuquenses en la primera fase del certamen con un saldo de un triunfo y una derrota. D
e cara a este encuentro, el ex Boca tiene a disposición a todos los hombres que viene utilizando en los últimos encuentros.
Se espera un buen marco de público en el José de San Martín debido a la venta de abonos que lanzaron desde la LDS.
