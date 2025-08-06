Náutico se prepara para afrontar por quinta vez consecutiva el Pre-Federal, el certamen que otorga plazas para disputar la Liga Federal, la tercera categoría del básquet nacional.

La competencia comienza el 15 de agosto y el elenco sampedrino compone la Zona Norte B junto a Belgrano y Somisa de San Nicolás; Argentino, Comunicaciones y Juventud de Pergamino; y Colón de Chivilcoy.

En la primera fecha, el Celeste visitará a Belgrano en San Nicolás mientras que su debut como local será ante Colón, en la segunda jornada.

El plantel mantiene gran parte de la base que obtuvo el subcampeonato en el torneo apertura de la Asociación de Básquet Zárate-Campana y hasta el momento incorporó a Franco Bonelli, proveniente de Defensores Unidos de Zárate, y logró el retorno de Leandro “Pájaro” Bordoy, que estaba jugando en Mitre.

