Ariel Rey se prepara para asumir en el Concejo: “La oposición deberíamos ser los 11 que nos sentamos de este lado”

Plaza de Banfield: reclamos por el abandono y el vandalismo en los juegos

Copa País: en busca de remontar, San Pedro recibe a General Alvear por la vuelta de los cuartos de final

Aguas abiertas: Fernando Bennazar compitió en España y logró el primer puesto en su categoría

Comienza a regir la retención de ingresos brutos en billeteras virtuales

El Círculo Médico cortó la atención a Unión Personal y Accord Salud

Tras la explosión que lo dejó con quemaduras graves, Noah sigue luchando y su familia pide ayuda para el tratamiento

Atletismo: Candela Basaldúa competirá en el Sudamericano U20 de Perú

Feria solidaria de ropa en Cáritas San Roque, bvard. Moreno y Ansaloni el sábado 4 de octubre de 10 a 12 hs.

Pozo en Libertad y Larralde: puede provocar algún accidente

NECROLÓGICAS:

CLIMA:

Soleado con 23° de temperatura máxima, viento del sector Noreste rotado al Este

FARMACIAS DE TURNO:

Avenida Sarmiento y Pavón

Mitre 1789

