Lo que importa - Miércoles 01 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Ariel Rey se prepara para asumir en el Concejo: “La oposición deberíamos ser los 11 que nos sentamos de este lado”
Plaza de Banfield: reclamos por el abandono y el vandalismo en los juegos
Copa País: en busca de remontar, San Pedro recibe a General Alvear por la vuelta de los cuartos de final
Aguas abiertas: Fernando Bennazar compitió en España y logró el primer puesto en su categoría
Comienza a regir la retención de ingresos brutos en billeteras virtuales
El Círculo Médico cortó la atención a Unión Personal y Accord Salud
Tras la explosión que lo dejó con quemaduras graves, Noah sigue luchando y su familia pide ayuda para el tratamiento
Atletismo: Candela Basaldúa competirá en el Sudamericano U20 de Perú
Feria solidaria de ropa en Cáritas San Roque, bvard. Moreno y Ansaloni el sábado 4 de octubre de 10 a 12 hs.
Pozo en Libertad y Larralde: puede provocar algún accidente
CLIMA:
Soleado con 23° de temperatura máxima, viento del sector Noreste rotado al Este
FARMACIAS DE TURNO:
Avenida Sarmiento y Pavón
Mitre 1789
www.laopinionsemanario.com.ar
