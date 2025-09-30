Pozo en Libertad y Larralde: puede provocar algún accidente
Un vecino de la zona reportó: "Hola, quiero informar de un pozo en Libertad y Larralde, está desde hace más de un mes y aumentando de tamaño. Puede provocar algún accidente, sobre todo de noche cuando la iluminación es pobre".
