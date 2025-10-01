Vecinos reclaman por el pésimo estado de la plaza de Banfield ubicada junto al jardín de infantes Heroínas de Malvinas.

"Lamentablemente está así por culpa de quienes se juntan a romper todo. Parece que no les gusta tener algo lindo y sano en el barrio", expresó una mujer, que además indicó que los perjudicados son “los más chicos”, que se quedaron “sin hamacas y toboganes” para jugar.

Así están algunos de los juegos de la plaza.

"Es un desastre. ¿No sería lógico que esté limpio, ordenado y cuidado? Los nenes juegan ahí, está a la vista de todos”, reclamó.

No es la primera vez que vecinos reportan la falta de mantenimiento y cuidado en los juegos de la plaza, que a menudo suelen ser vandalizados.

