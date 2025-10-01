Plaza de Banfield: reclamos por el abandono y el vandalismo en los juegos
Vecinos del barrio manifestaron su preocupación respecto del estado de deterioro de las hamacas, toboganes y demás elementos. "Es un desastre. ¿No sería lógico que esté limpio, ordenado y cuidado? Los nenes juegan ahí, está a la vista de todos”, expresaron.
Vecinos reclaman por el pésimo estado de la plaza de Banfield ubicada junto al jardín de infantes Heroínas de Malvinas.
"Lamentablemente está así por culpa de quienes se juntan a romper todo. Parece que no les gusta tener algo lindo y sano en el barrio", expresó una mujer, que además indicó que los perjudicados son “los más chicos”, que se quedaron “sin hamacas y toboganes” para jugar.
No es la primera vez que vecinos reportan la falta de mantenimiento y cuidado en los juegos de la plaza, que a menudo suelen ser vandalizados.
