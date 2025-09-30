Desde las 00.00 de este martes, los afiliados a la obra social Unión Personal y la prepaga Accord Salud, ambas dependientes del sindicato UPCN, carecen de cobertura médica en San Pedro.

Así lo anunciaron desde el Círculo Médico local, que informó la interrupción de la atención a quienes posean esa obra social "ante el insostenible retraso en el pago de las prestaciones realizadas durante los últimos meses".

Tras una serie de reclamos por la falta de pago de prestaciones practicadas en desde junio, la asociación local que nuclea a los profesionales de la salud decidió cortar el servicio de atención.

Si bien las obras sociales suelen pagar las prestaciones con demoras, el Círculo Médico local consideró insostenible el retraso y decidió cortar la cobertura hasta tanto se abra un canal de diálogo que permita regularizar la situación.

