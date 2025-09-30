Candela Basaldúa va por un nuevo desafio en su corta pero galardonada trayectoria: competirá en el Sudamericano U20 que se disputará en Perú.

Ads

La atleta de la Escuela Municipal de Atletismo fue convocada por la Confederación Argentina de Atletismo para participar del certamen que tendrá lugar en Lima del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Basaldúa tendrá acción en en las pruebas de 400 metros con vallas y en la posta 4x400 mixta en lo que será su debut en el plano internacional.

Ads

Puede interesarte





Ads