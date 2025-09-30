Noah, el niño que sufrió quemaduras de gravedad en gran parte de su cuerpo tras la explosión de un aerosol de pintura en un zanjón, continúa su recuperación en el Hospital de Pediatría Garrahan.

Su madre informó que, por el momento, el nene de siete años aguarda por un cupo para pasar a una habitación en terapia intermedia y que necesita diversos elementos para seguir el tratamiento.

"Necesita una máscara rígida de acrílico, un chaleco, una calza, medias y guantes de lycra. Debe usarlo diariamente por dos años", refirió en un comunicado la mujer.

Indicó que los médicos del centro pediátrico retiraron la "sonda vesical" y la "vía central", además de disminuirle la dosis de morfina suministrada.

Reiteró el pedido solidario y llamó a la colaboración de la comunidad a través del alias: Noahali.2017, cuya titular es la madre del niño, Irma Teresa Currado.

El accidente tuvo lugar el 28 de agosto en un zanjón cercano a la casa del nene, donde un aerosol explotó, provocándole quemaduras en el 60 % del cuerpo. Tras ser evaluado en la Guardia del Emilio Ruffa, el niño fue trasladado al Hospital Garrahan.

