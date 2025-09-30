Feria de ropa en la parroquia San Roque
El grupo de la parroquia San Roque organiza una feria de ropa para recaudar fondos. Será este sábado 4 de octubre de 10 a 12 en Boulevard Moreno y Ansaloni. “Los esperamos. Traer bolsa”, indicaron. Para más información comunicarse al 3329 649431.
