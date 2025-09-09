Lo que importa - Martes 09 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Así fue la histórica proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro
Noah abrió los ojos tras una semana y media: el niño de 7 años continúa su recuperación en el Garrahan
Árboles y pintura para los jardines, un proyecto que por segundo año impulsan alumnas de la carrera de Educación Inicial
Una alumna golpeó a otra en un recreo y los padres del curso reclaman soluciones
Sortean la réplica de la trompa del auto del Pato Morresi para sostener el museo
San Pedro Country Music Festival: el festival fue presentado en Buenos Aires
Los jubilados de Anses cobran a partir del lunes 8 con el 1,9 % de aumento
El cronograma mensual de pago a jubilados y pensionados con la mínima comienza el lunes 8 de septiembre. Este mes, con el bono de 70 mil pesos incluído, el total será de poco más de $ 390.000. Los pagos se realizarán de acuerdo a la terminación de DNI
Hoy cobran quienes tengan DNI terminados en 1.
Mañana miércoles arranca el cronograma para titulares de la AUH con los beneficiarios con DNI finalizados en 0.
NECROLÓGICAS:
Calixto Boaglio a los 79 años
Verónica Ramona Piedrabuena a los 88 años
CLIMA:
Día soleado con 21° de temperatura máxima, viento del sector Sur rotando al Noroeste
FARMACIAS DE TURNO:
Dr. Casella 500
San Martín y Naón
Mitre 1101
