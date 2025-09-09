Así fue la histórica proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro

Ads

Noah abrió los ojos tras una semana y media: el niño de 7 años continúa su recuperación en el Garrahan

Árboles y pintura para los jardines, un proyecto que por segundo año impulsan alumnas de la carrera de Educación Inicial

Ads

Una alumna golpeó a otra en un recreo y los padres del curso reclaman soluciones

Sortean la réplica de la trompa del auto del Pato Morresi para sostener el museo

Ads

San Pedro Country Music Festival: el festival fue presentado en Buenos Aires

Los jubilados de Anses cobran a partir del lunes 8 con el 1,9 % de aumento

El cronograma mensual de pago a jubilados y pensionados con la mínima comienza el lunes 8 de septiembre. Este mes, con el bono de 70 mil pesos incluído, el total será de poco más de $ 390.000. Los pagos se realizarán de acuerdo a la terminación de DNI

Hoy cobran quienes tengan DNI terminados en 1.

Mañana miércoles arranca el cronograma para titulares de la AUH con los beneficiarios con DNI finalizados en 0.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Calixto Boaglio a los 79 años

Verónica Ramona Piedrabuena a los 88 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 21° de temperatura máxima, viento del sector Sur rotando al Noroeste

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

San Martín y Naón

Mitre 1101

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.