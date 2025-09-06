La 20ª edición del San Pedro Country Music Festival, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre, fue presentada oficialmente en Buenos Aires, con una emisión especial a través del canal de YouTube de Country2.com.

Ads

Fue en el bar Il Ballo, en el barrio Palermo, que tuvo la particularidad de las primeras ediciones: un encuentro de artistas, line dancers y público, que se extendió durante casi tres horas.

Con entrevistas a protagonistas y actuaciones en vivo de Matías Montero y Patricia Mancini (Johny and June Experience), Gabriel Gratzer, No Bull, Fernando Goin, Naty Bravo, Henry Donati y Johny Tedesco.

Ads

“La velada regaló grandes momentos musicales, con dúos y colaboraciones que marcaron la jornada y anticiparon una modalidad que abrirá nuevas propuestas en la programación”, indicaron desde la organización, que a su vez invitó a ver la transmisión completa del evento a través del canal de YouTube de Country2.com.

Creado en 2003 por Country2.com, el evento es el encuentro más importante del género country en la Argentina y uno de los más reconocidos de Latinoamérica, que convoca cada año a miles de visitantes, moviliza a la comunidad local y atrae a una audiencia fiel desde distintos puntos del país y del exterior.

Ads

Como cada año, se realiza el último fin de semana de septiembre, reuniendo a lo largo de tres jornadas a artistas nacionales e internacionales en el Paseo Público, con entrada libre y gratuita.

Nuevamente, podrán disfrutarse más de 60 artistas en vivo, grupos de line dance, espacios gastronómicos y actividades para toda la familia, con una fuerte presencia en redes sociales y medios.

Puede interesarte