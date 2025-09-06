San Pedro Country Music Festival: el festival fue presentado en Buenos Aires
Con la presencia de artistas que subirán al escenario del Paseo Público, el mayor evento artístico de la ciudad fue presentado en un bar de Palermo. Hubo música en vivo, a modo de adelanto de lo que será una nueva edición del evento, uno de los más reconocidos de Latinoamérica.
La 20ª edición del San Pedro Country Music Festival, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre, fue presentada oficialmente en Buenos Aires, con una emisión especial a través del canal de YouTube de Country2.com.
Fue en el bar Il Ballo, en el barrio Palermo, que tuvo la particularidad de las primeras ediciones: un encuentro de artistas, line dancers y público, que se extendió durante casi tres horas.
Con entrevistas a protagonistas y actuaciones en vivo de Matías Montero y Patricia Mancini (Johny and June Experience), Gabriel Gratzer, No Bull, Fernando Goin, Naty Bravo, Henry Donati y Johny Tedesco.
“La velada regaló grandes momentos musicales, con dúos y colaboraciones que marcaron la jornada y anticiparon una modalidad que abrirá nuevas propuestas en la programación”, indicaron desde la organización, que a su vez invitó a ver la transmisión completa del evento a través del canal de YouTube de Country2.com.
Creado en 2003 por Country2.com, el evento es el encuentro más importante del género country en la Argentina y uno de los más reconocidos de Latinoamérica, que convoca cada año a miles de visitantes, moviliza a la comunidad local y atrae a una audiencia fiel desde distintos puntos del país y del exterior.
Como cada año, se realiza el último fin de semana de septiembre, reuniendo a lo largo de tres jornadas a artistas nacionales e internacionales en el Paseo Público, con entrada libre y gratuita.
Nuevamente, podrán disfrutarse más de 60 artistas en vivo, grupos de line dance, espacios gastronómicos y actividades para toda la familia, con una fuerte presencia en redes sociales y medios.
